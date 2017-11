“Ultra Q” (Canal 4, 1969)

© 2015 Arkivperu . All rights reserved.

“Ultra Q” fue literalmente el origen de las series japonesas de los “Ultra” y el comienzo de su leyenda. Fue producida en blanco y negro por la famosa productora Tsuburaya, y transmitida por TBS (Tokyo Broadcasting System) desde 2 enero hasta 3 julio de 1966 (el último episodio se postergó hasta el 14 de diciembre 1967), con un total de 28 episodios. Esta serie fue seguida dos semanas después por la popularísima “Ultramán”, que se convirtió en la segunda serie “Ultra”.

“Ultra Q” no era una serie sobre superhéroes, sino sobre seres humanos comunes y corrientes que se enfrentaban a fenómenos enigmáticos, criaturas extraterrestres y monstruos gigantes provenientes de la desequilibrada naturaleza. El maestro de los efectos especiales Eiji Tsuburaya, la ideó inicialmente como una serie de suspenso, una versión japonesa de “La Dimensión Desconocida” (The Twilight Zone). Sin embargo, TBS le convenció para añadir más monstruos en la serie (después de todo Tsuburaya era el co-creador de Godzilla). El resultado final fue un programa que se asemejaba a “La Quinta Dimensión” (The Outer Limits, 1963), que en su forma original, por lo general, tenía un monstruo cada semana. Viéndola en términos posteriores, podríamos decir que “Ultra Q” es esencialmente una vieja versión japonesa de “Lo increíble” (1974) o de “Los Archivos Secretos X” (1993).





Eiji Tsuburaya (izquierda) posando con los personajes de “Ultra Q”.

Entre los personajes que en cada capítulo eran expuestos a todo tipo de criaturas malignas encontrábamos a Jun Manjome, piloto del Servicio Aéreo de Hoshikawa y escritor aficionado de ciencia ficción; Yuriko Edogawa, reportero del Daily News; Ippei Togawa, aviadora y colega de Jun; el profesor Ichinotani, científico de renombre mundial, y Seki, jefe de Yuriko y editor en el Daily News.

Arriba: Yukio Endo, ¡el papá de los Ultras!

EL ORIGEN DEL TÉRMINO “ULTRA”



El título preliminar para “Ultra Q” era “Desequilibrio”, pero la TBS la rebautizó utilizando la expresión “Ultra”. Esta palabra se hizo popular en Japón durante los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, cuando Yukio Endo, un gimnasta japonés, ganó la medalla de oro gracias a una maniobra extremadamente difícil llamada “Ultra C” (“C” era un nivel de dificultad para los gimnastas), lo que provocó que la palabra “Ultra” se pusiera de moda hasta convertirse en una especie de eslogan. La letra “Q” era sinónimo de “Question” (pregunta).

Debido a su rango como un director de cine, y su estrecha relación con la productora de cine japonesa Toho (eran inversores en Tsuburaya Productions), Eiji Tsuburaya fue permitido de utilizar trajes y utilería de varios filmes (Godzilla, Gamera) para algunos de los monstruos de “Ultra Q”. Igualmente, varios disfraces de monstruos de “Ultra Q” fueron posteriormente reciclados y utilizados en la serie “Ultraman”.



En el Perú “Ultra Q” se transmitió en 1969 por el Canal 4, los martes a las 19.20 de la noche alternando con “Ultramán” que se transmitía los jueves a la misma hora.