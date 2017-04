“Ultramán” (Canal 4, 1969)

Agradecimientos a Luis Alberto Bedoya Tello (Tokusatsu Peru).

¿Quién puede olvidar el ¡Shuwatch!!! de “Ultraman”, aquella serie del canal 4 que nos impactó a fines de los años 60? Nunca habíamos visto nada igual, de repente surgió en nuestras pantallas un héroe diferente al de los que estábamos acostumbrados; un superhéroe japonés (!) y gigante, forrado con un traje −creíamos− plateado, ya que nuestros televisores, al menos de la mayoría, eran en blanco y negro. No sabíamos que era la aparición del futuro abuelo de los SanKuoKai y los bobalicones Power Rangers. Tampoco que Ultraman había sido creado por el pionero de los efectos especiales japoneses, Eiji Tsuburaya, el mismo hombre que trajo a nuestras pantallas a Godzilla y luego al muy recordado Ultrasiete.

La primera aparición de Ultraman

El 10 de julio de 1966, una semana antes de lanzar al aire la serie de Ultraman, la televisión japonesa emitió el primer programa sobre los Ultras. Un especial de media hora en vivo llamado “El nacimiento de Ultraman”, introduciendo en una obra de teatro a los personajes de la serie. Este es un video inédito donde también podemos apreciar al creador de Ultraman, Eiji Tsuburaya, presente en el escenario. ↓

Era el año de 1966 y se transmitía en Japón con bastante éxito la serie original de “Ultraman”, cuando el héroe llega a la tierra persiguiendo a un monstruo espacial. Accidentalmente Ultramán choca contra un avión de la “Patrulla Científica” que se encontraba patrullando la zona y mata al piloto de nombre Hayata. Para reparar su error, Ultraman revive al conductor fusionándose con él, entregándole la “Cápsula Beta” y le informa que cada vez que sienta que sus fuerzas llegan a su límite que la active y él aparecerá.

La fusión se debía a que Ultraman no podía permanecer en nuestra atmósfera por más de tres minutos, sino su energía se acabaría y moriría. Y así comenzarían las aventuras de Ultraman usando como “anfitrión” (host) a Hayata, miembro de la Patrulla Científica, hasta el episodio 39 en que Ultraman es derrotado por el monstruo Zetton. Los miembros de la patrulla se las ingenian para destruir a aquel monstruo y luego hace su aparición Zoffy, un ser idéntico a Ultraman que llega para llevarlo de regreso a su planeta natal en Nebula M78. Para esto, le da una vida extra que tenía a Hayata y lo separa de Ultraman.

Intro de “Ultraman” (1966) ウルトラマン TBS Network



Comando de la “Patrulla Científica” (1966)



Casi de inmediato, debido al éxito de “Ultraman”, se filmó otra serie, que era totalmente independiente de su predecesora: “Ultraseven” de 1967, conocida en nuestro país como “Ultrasiete”. El Observador 340 pasaba por nuestro planeta y rescata a Jiro, un alpinista que se sacrifica por salvar a su amigo. Ultrasiete toma su forma humana y por esos avatares del destino se une a la “Ultra Kebitai” (conocido por nosotros como el “Escuadrón Ultra”). Así, tomando la identidad de Dan Moroboshi combate junto a sus compañeros, cuanta amenaza venga del espacio, hasta que finalmente ya sin energías y debido a las constantes luchas regresa a su planeta en Nebula M78 luego de revelar su identidad a sus demás compañeros.

Debido a que Ultrasiete era una serie mucho más “oscura”, tuvo poca popularidad en ese momento y fue un fracaso de sintonía en Japón. Se decidió entonces que esta sería la última serie de Ultraman en producirse y no fue sino que en el año 1970, que los personajes regresaron gracias a unos cortos llamados “Ultra Fight” (“Ultra Lucha”) de dos a tres minutos de duración a modo de parodias (nunca llegaron al Perú), que eran peleas entre Ultraman, Ultrasiete y todos los monstruos de aquellas dos series, peleando como si fuera un evento de lucha libre (con narrador y todo). Gracias a esos cortos que llegaron a ser 192 en total, resurgió nuevamente el interés sobre Ultraman. Así que en el año 1971, se estrenó por todo lo alto “El regreso de Ultraman” (Ultraman Jack). Que superó todas las expectativas.



Escena de “Ultra Fight” con Ultrasiete (1970) ウルトラファイト TBS Network

“EL REGRESO DE ULTRAMAN”

(Canal 4, 1974-75)

“El Regreso de Ultraman” se estrenó en el Perú a través del Canal 4 en 1974. Fue ahí donde conocimos a Hideki Goh, un corredor de autos aficionado que sacrifica su vida al intentar salvar a un niño durante el ataque de unos monstruos. Ultraman que volaba por nuestro planeta presencia aquel acto y le devuelve la vida, para así poder luchar y defender la Tierra juntos.

Hideki Goh, con su fusión con Ultraman se convierte en una especie de superhombre, con mejores reflejos, mayor fuerza y agilidad que el resto de los humanos, incluso podía detectar la presencia de los monstruos.

En uno de estos episodios fue que vimos por primera vez a Ultrasiete, (antes que se transmitiera su propia serie en el Canal 7, a las siete) que llegó para ayudar a Ultraman a derrotar al monstruo Bemstar en el episodio 18. Para esto le entrega un Ultrabrazalete, que se podía convertir en cualquier arma.

El Regreso de Ultraman: “La ayuda de Ultrasiete” (1974) TBS Network

Lo agradable de esta serie era que mostraba a nuestro héroe, Hideki Goh, en su vida cotidiana. No se lo mostraba las 24 horas del día en la base de MAT (Monster Attack Team), el escuadrón al que se une para combatir las amenazas del espacio. Hideki Goh pasaba sus días libres junto a su novia Aki, y el infaltable hermanito odioso Jiro. Además, frecuentaba a Sakata, el hermano mayor de Aki con el que se preparaba para ser un corredor de autos antes que sucedieran los hechos que lo fusionaron con Ultraman.

El hecho de tener una historia propia le dio un agrego a esta serie, ya que sus enemigos que sabían la identidad de Goh, fijaron su miras en sus seres queridos y como resultado a esto, unos invasores del espacio (los “Knukle-Seijins”) asesinan brutalmente a la novia de Hideki Goh, Aki y al hermano de esta, el buen Sakata (si fuera por nosotros, mejor mataban al hermanito odioso Jiro).



Hideki Goh, herido emocionalmente se lanza a la batalla, pero es superado en fuerza, para luego ser capturado y llevado a los confines del espacio donde se le ejecutaría, quedando así la tierra indefensa.

En Japón, hasta antes de este episodio, se mantenía una duda: ¿Era éste el mismo Ultraman de 1966? La duda fue resuelta en estos episodios, ya que los únicos que podían lograr rescatar a Ultraman eran Ultrasiete y… ¡Ultraman!. Y vimos que aparecieron al rescate Ultrasiete y el primer Ultraman (que para los japoneses era el de 1966) con sus respectivas formas humanas de Shin Hayata (Ultraman) y Dan Moroboshi (Ultraseven). ¡Todo un enredo!





Arriba: Dan Moroboshi (Escuadrón Ultra), Hideki Goh (MAT) y

Shin Hayata (Patrulla Científica).

Luego de muchos años al Ultraman de 1971 de “El Regreso de Ultraman” se le rebautizaría como “Ultraman Jack”, pero por esos años se le llamo simplemente “Nuevo Ultraman”, y al Ultraman original de 1966 simplemente “Ultraman” a secas. Las diferencias entre ambos iban más que todo por las lineas de sus trajes. El Ultraman original tenía unos shorts mas largos y el cuello de color rojo mientras que Ultraman Jack unos shorts mas cortos y el cuello de color plateado. Toda una moda.

Luego de despejar (?) las dudas de ambos Ultramanes, la historia continuaba. Ultraman y Ultrasiete, rescatan a Ultraman Jack y este vuelve a la Tierra y derrota a los invasores para vengar la muerte de su novia y de su amigo.

Así transcurrirían los episodios hasta llegar al final en que nuevamente (para los japoneses) aparece el monstruo Zetton, y este Ultraman sí logra derrotarlo. Asi, Hideki Goh, aún fusionado con Ultraman, se va de la tierra.

En la serie original de Ultraman, las peleas de monstruos eran limpias y pulcras, por ahí que se destruía uno que otro edificio pero la mayoría de peleas se veían nítidas. En la serie de Ultrasiete su sello era la noche, era de las pocas series que se filmaban en la noche al aire libre (actualmente las secuencias de noche se filman de día y luego se le añade un filtro oscuro, para dar la sensación de oscuridad pero es muy burdo y se nota groseramente ese efecto). Pero en el “Regreso de Ultraman” sus batallas eran lo más realistas posibles (si es que se puede llamar realista a dos tipos en trajes de hule peleando en medio de una maqueta de ciudad).

Otra de las cosas que luego caracterizaría a la serie y se convertiría hasta hoy en un “sello”, eran sus batallas al atardecer, que junto a la polvareda que se levantaba las hacía confusas y caóticas como lo sería realmente una pelea entre dos seres gigantes. Se creaba un realismo único, más aún si lo veías en una televisión en blanco y negro. Ese era la marca distintiva de “El Regreso de Ultraman”.

Arriba: Comando MAT (Monster Attack Team)

En cuanto al escuadrón de MAT (Monster Attack Team), hay que ser honestos, los verdaderos protagonistas de todas las series de Ultraman son los miembros de los escuadrones, son ellos quienes dan la vida y aportan el drama. MAT, a diferencia de los dos escuadrones anteriores, era un grupo bastante estoico, que harían ver a “La patrulla Científica” y al “Escuadrón Ultra” como simples niños exploradores.

Los miembros de MAT peleaban incluso con mayor heroísmo que sus predecesores, era un verdadero “escuadrón anti monstruos”. Rara vez se les veía tomando las cosas a la ligera. Sus capitanes (que tuvo dos), eran bastante estrictos con sus subordinados y la miembro femenina del grupo, la Oficial Oka, no era cándida y graciosa como la Agente Fuji de la Patrulla Científica, o como la muchas veces dulce y sexy Anne del Escuadrón Ultra. Oka, era tan hábil y capaz como sus compañeros de escuadrón.

Los miembros de MAT eran el primer capitán Katsuichiroh Katoh, quien estuvo a cargo de MAT hasta el episodio 22. El segundo capitán fue Ryuh Ibuki (ambos capitanes eran sumamente estrictos con sus subordinados y no perdonaban ni el más mínimo error). Luego teníamos a Hideki Goh, el héroe de la serie, que se transformaba en Ultraman; Takeshi Minami, experto en artes marciales y segundo al mando (se podría decir que era el mejor amigo de Goh en el escuadrón). Fumio Kishida, el experto en armas, Ippei Ueno (quien consideraba a MAT como su familia ya que era huérfano) y la ya nombrada Yuriko Oka, a veces encargada de las comunicaciones, quien también le entraba al combate puesto que era experta en Kendo y nunca había sido derrotada por ninguno de sus compañeros, excepto el día que llegó Goh y le dio vuelta.

En resumen, MAT era un excelente escuadrón para esa serie, solo superada en estoicismo, por los miembros de MAC de “Ultraman Leo” (1974). En aquel escuadrón, en cada tres episodios moría un integrante del mismo, a veces hasta despedazados por el ataque de algún monstruo.

El capitán Katsuichiro Katoh con el uniforme y armas del comando MAT (Monster Attack Team)

Otro aspecto de “El Regreso de Ultraman” era la música, que continúa el trabajo el mismo compositor que hizo el arreglo musical incidental de Ultraman y Ultrasiete. La composición es similar, creando la misma atmósfera de misterio y drama, solo que esta vez es mucho más pulida.

En cuanto al tema de apertura, siguió la tradición de las dos series anteriores usando un coro de niños, sólo que esta vez hay una voz principal y el ritmo es bastante sesentero:

Intro de “El regreso de Ultraman” (1971) 帰ってきたウルトラマン TBS Network





¿Les pareció confuso el artículo de Ultraman? Eso no es nada, el universo de los Ultras comprende una gran diversidad de mundos y personajes los cuales pueden ser difíciles de relacionar. Aquí presentamos una nota que propone aclarar en algo el extenso universo ultra:

UNIVERSOS DE LAS SERIES DE ULTRAMAN

Desde 1966 se han producido varias series de Ultraman, y si bien las primeras series en un comienzo compartían el mismo universo y tenían cierta continuidad, la verdad era que fue más por cuestiones de marketing, ya que originalmente tanto Ultraman como Ultrasiete fueron concebidas para ser universos totalmente diferentes e independientes. Así que aquí un rápido resumen de las series de Ultraman a la fecha y los diferentes universos a los que pertenecen.

Primero haremos una lista de todas las series hasta la fecha, sólo de las más importantes, ya que existen varios especiales y spin-offs (series de TV creadas a partir de otras existentes), que sólo causarían más confusión si las incluiríamos. Tampoco consideramos la serie “Ultra Q” (1966), que si bien introdujo el concepto de monstruos (es como un “Expedientes X” pero con monstruos) lo único de “Ultra” que tiene es el nombre de la serie ya que no aparece ningún ultraman.

CRONOLOGÍA DE LAS SERIES (Hasta 2006).

1966 – Ultraman

1967 – Ultraseven

1970 – Ultra Fight

1971 – El regreso de Ultraman (Ultraman Jack)

1972 – Ultraman Ace

1973 – Ultraman Taroh

1974 – Ultraman Leo

1979 – Ultraman Jonias (The Ultraman)

1980 – Ultraman 80

1981 – Andromelos

1989 – Ultraman USA

1991 – Ultraman Great (Ultraman: Towards the Future)

1995 – Ultraman Powered (Ultraman: The Ultimate Hero)

1996 – Ultraman Zearth

1996 – Ultraman Tiga

1997 – Ultraman Dyna

1998 – Ultraman Gaia

1999 – Ultraman Nice

2000 – Ultraman Neos

2001 – Ultraman Cosmos

2004 – Ultraman Nexus

2005 – Ultraman Max

2006 – Ultraman Mebius

A continuación, las series, según el universo, al que pertenecen:

UNIVERSO 1

Sub universo A:

“ULTRAMAN” (1966)

Es la serie original con su propio universo, el “host” de Ultraman es Shin Hayata, miembro de “La Patrulla Científica”. Al final de la serie, es derrotado, por lo cual llega “Zoffy” al rescate, y Ultraman debe regresar a Nebula M78, y se separa de Hayata. Esta ambientada en los años 90’s.

Sub universo B:

“ULTRASEVEN” (Ultrasiete) (1967)

Segunda serie, sucede en un universo totalmente independiente al de Ultraman. Está ambientada en el año 1987. Ultrasiete toma la forma de un humano y adopta el nombre de Dan Moroboshi, para unirse al “Ultra Kebitai” mas conocido entre nosotros como “El Escuadrón Ultra”. Al final de la serie deja la tierra luego de revelar su identidad.

“ULTRASEVEN 94” (1994) Especial de Televisión.

Secuela directa de la serie original, fueron dos episodios para la televisión, donde podemos ver nuevamente a Dan Moroboshi que regresa a la tierra y combate como Ultrasiete, el único miembro original que se mantiene del Escuadrón Ultra es Furuhashi, quien ahora es el capitán.

“ULTRASEVEN 98” (1998).

Episodios directos para el video. Continua la historia original de Ultrasiete, nuevamente Dan Moroboshi, enfrentando enemigos clásicos de la serie original que intentan invadir la Tierra. Esta vez Furuhashi es ya comandante. Fueron tres episodios.

“ULTRASEVEN 99” (1999).

También episodios directos para video. Fueron seis en su totalidad, que siguen con la historia y son considerados por los fans como los mejores de esta nueva etapa de Ultrasiete.

“ULTRASEVEN EVOLUTION” (2002). Cinco episodios directos para el video. Esta vez el actor que hace de Dan Moroboshi, se sentía demasiado viejo para seguir actuando, así que aquí pasa la posta para las nuevas generaciones. Por primera vez Ultrasiete utiliza un “host” humano, a Mazaki Kazamori, miembro del “Nuevo Escuadrón Ultra”.

Sub universo C:

“EL REGRESO DE ULTRAMAN” (Ultraman Jack) (1971)

Aquí empieza todo el enredo… Primero que nada esta ambientada en 1971, que es el año en el que se estrenó y así serían las demás series. Pero lo que llama la atención es que no se consideran las cronologías de Ultraman y Ultrasiete, lo cual nos da a entender que en este “Sub Universo C” los eventos de Ultraman y Ultrasiete son similares pero suceden en sus respectivos años de estreno (1966 y 1967 respectivamente) ya que ambos aparecen en la serie y con sus respectivos “hosts”, lo que quiere decir que en este Sub Universo C, Hayata nunca se desfusionó de Ultraman.

El “host” de este Ultraman, es Hideki Goh, miembro de MAT (Monster Attack Team), años mas tarde, este Ultraman fue rebautizado como “Ultraman Jack” para evitar confusiones.

“ULTRAMAN ACE” (1972)

Es un Ultraman formado por dos seres humanos, un hombre y una mujer, Seiji Hokuto y Yuko Minami. Aparecen todos los demás Ultras y “El padre de los Ultras”. El escuadrón de turno es “TAC” (Terrible-monster Attacking Crew).



“ULTRAMAN TARO” (1973)

Es una serie de Ultraman bastante cómica, el “host” de Taro es Kotaro Higashi, miembro de ZAT (Zariba of All Territory). Aparecen todos los Ultramanes previos y “La madre de los Ultras”.

“ULTRAMAN LEO” (1974)

Aparición de todos los Ultras, más el Ultra King. La forma humana de Leo es Gen Ohtori, miembro de MAC (Monster Attacking Crew). Cabe resaltar que el capitán de este escuadrón es Dan Moroboshi que ya no puede convertirse en Ultrasiete. Aquí que entrena al inexperto Leo, en lo que sería, el entrenamiento más brutal que se haya visto. Ambos tienen una relación de maestro-alumno. También aparece “Astra”, hermano de Leo.

“ULTRAMAN 80″ (1980)

Otro Ultraman que puede tomar una forma humana. Utiliza el nombre de Takeshi Yamato, y es tanto miembro de UGM (Utility Goverment Members) y profesor de escuela.

“ANDROMELOS” (1981)

Es prácticamente un “Spin Off” de las series de Ultraman y son cortos de cinco minutos para las ediciones de la revista “Terebi-Kun”, en donde se ven a varios guerreros que luchan contra diversos monstruos revividos de las antiguas series de Ultraman. Apariciones de Zoffy (Andromelos) y Ultrasiete. Todo sucede en el espacio.

“ULTRAMAN MEBIUS” (2006):

Nuevamente viene un Ultraman a la Tierra luego de 26 años. Este es otro Ultraman que también puede tomar una forma humana, utiliza el nombre de Mirai Hibino y es miembro de GUYS (Guards for Utility Situation). Aparecen todos los Ultramanes previos y “Ultraman Hikari”.

En Setiembre del 2006 se estreno una película donde aparecen todos los Ultramanes de este “SUB UNIVERSO C”, con sus “hosts” y formas humanas incluidas.



Ultrasiete y los viejos ultramanes regresan en “Ultraman Mebius” (2006).

UNIVERSO 2

“ULTRAMAN JONIAS” (1979) (THE ULTRAMAN)

Versión animada de una serie de Ultraman, originario del Planeta U40. También pude tomar una forma humana. Utiliza el nombre de Hikari Choh-ichi y es miembro de la Science Garrison. Su serie pertenece a otro universo donde existen otros ultramanes totalmente diferentes. Sale en una película y en algunos especiales para el video junto al resto de lo Ultramanes, pero oficialmente no pertenece al Universo 1. Existe una película animada con este Ultraman, pero sus orígenes son diferentes a los de la serie.



UNIVERSO 3

“ULTRAMAN USA” (1989)

Intento norteamericano de hacer una serie de animada de Ultraman (con permiso de la Tsuburaya). Sólo se llegó a producir un episodio piloto. El proyecto fue cancelado pero permaneció el episodio piloto así como los Ultramanes que salen en el mismo, que son tres: Chuck, Scott y Beth.

UNIVERSO 4

“ULTRAMAN GREAT” (ULTRAMAN: TOWARDS THE FUTURE) (AUSTRALIA, 1991)

Se ignora el origen de Ultraman Great. Utiliza como “host” al humano Jack Shindo, que más tarde se uniría a la UMA (Universal Multipurpose Agency). Segunda serie en tener un enemigo recurrente. Es el único Ultraman en su universo. Su límite de tiempo de tres minutos se debe a la contaminación de la atmósfera. Tuvo un argumento bastante serio e interesante, que pudo explotarse más, pero solo se filmaron 13 episodios.

Fue producida en Australia, donde las series y animes japoneses son muy populares (también con la aprobación de la Tsuburaya) con el nombre de “Ultraman: Towards the Future”. Primera serie en ser grabada en inglés. En Japón se le conoce como “Ultraman Great”.



UNIVERSO 5

“ULTRAMAN POWERED” (ULTRAMAN: THE ULTIMATE HERO) (USA, 1995)

También originario de M-78, pero no pertenece al Universo 1, ya que es un “nuevo comienzo”, pero desde el punto de vista norteamericano. Usa como “host” al humano Kenichi Kai, miembro de la WINR (Worldwide Investigation Network Response). Es único en su universo. Es una serie bastante olvidable, pudo ser mejor. Solo se filmaron 13 episodios. Fue producida en Norteamérica (también con permiso de la Tsuburaya), con el nombre de “Ultraman: The Ultimate Hero”. Segunda serie en ser grabada en inglés. En Japón se le conoce como “Ultraman Powered”.

El gran aporte de Ultraman Powered a la franquicia de Ultraman, es que introdujo el concepto de “Los Seres de Luz”, dentro de un traje contenedor. Los Ultramanes del “Universo 1” sangran, cuando son heridos.

UNIVERSO 6

“ULTRAMAN ZEARTH” (1996-97)

Zearth fue un Ultraman creado para dos películas por el 30 aniversario de la franquicia, a modo de comedia. Aparecen los actores principales de las dos series originales de Ultraman y Ultrasiete, pero sus roles son diferentes. Proviene de Nebula Z95 y su “host” humano es Katsuto Asahi, miembro de MYDO (Misterious Yonder Defense Organization).

UNIVERSO 7

“ULTRAMAN TIGA” (1996)

Tiga es una reinvención total de la franquicia de los ultras. Se usa el concepto de los Seres de Luz y los “modos” (cambios de color), ambientada en el año 2007. Ultraman Tiga pertenece a una raza de gigantes de luz que defendieron la Tierra hace 30 millones de años y resucita para combatir a enemigos del pasado, gracias a la fusión de un humano, Daigo Madoka, miembro de GUTS (Global Unlimited Task Squad) parte de la TPC (Terrestrial Peaceable Consortium).

Con un argumento algo ligero, Tiga causo sensación al incluir los “modos”, que Tiga usaba para combatir a sus diferentes enemigos. Cada modo le daba a Tiga diferentes poderes y características, como mas fuerza, agilidad, etc.

Si bien pertenecen a diferentes universos, existe un bien conocido episodio en donde hay un cruce entre Ultraman Tiga y el Ultraman Original de 1966.

“ULTRAMAN DYNA” (1997):

Continuación directa de Ultraman Tiga. Ambientada en el año 2017, con un argumento por momentos muy superior a Tiga, pero básicamente tienen el mismo estilo. Dyna utiliza como “host” a Shin Asuka, miembro de Super GUTS. Dyna también sigue utilizando los cambios de modos al combatir a sus enemigos.

UNIVERSO 8

“ULTRAMAN GAIA” (1998)

Gaia es originario de la Tierra. Esta ambientada en el año 2000. Gaia utiliza como “host” a Gamu Takayama, que mas tarde se uniría a XIG (Xpanded Interceptive Guardians). También existe un segundo Ultraman en la serie “Agul”. Agul utiliza como “host” a Hiroya Fujimiya. Gaia también utiliza los cambios de color, que va ganando a través de la serie, como si fueran “Power-Ups”.

Primera serie en tener a dos Ultramanes enfrentados por diferencia de ideas. Gaia, protege a la Tierra y todos su habitantes, mientras que Agul, solo le interesa proteger el planeta. Gaia y Agul, son únicos en este universo.

Existe una película de Gaia donde existe un cruce entre Ultraman Tiga y Ultraman Dyna. Los eventos de esta película suceden en “el mundo real”, en donde Tiga, Dyna y Gaia son series de televisión.

UNIVERSO 9

“ULTRAMAN NICE” (1999)

Creado para aparecer al final de las repeticiones de Ultraman Tiga, para promocionar todo tipo de productos relacionados con Ultraman. En este universo todas los Ultramanes son series de televisión y solo Ultraman Nice defiende la tierra de ataques de monstruos que buscan robar cualquier tipo de productos asociados a Ultraman.

Nice utiliza como “host” a Ginga Yumeboshi, miembro del grupo GOKAZOKU (Familia), equipo conformado por toda una familia, (desde abuelos a nietos) fanática de las series de Ultraman. Los episodios solo duran de dos a tres minutos.

UNIVERSO 10

“ULTRAMAN NEOS” (2000)

Neos podría estar incluido como parte del Universo 1, y la aparición de Zoffy nos apunta hacia esa dirección, pero nadie en ese universo ha visto anteriormente a un Ultraman. Neos utiliza como “host” a Genki Kagura miembro de HEART (Hi-tech Earth Alert and Rescue Team). También, acompañando a Neos, esta Ultrasiete 21 (Two-One) que no utiliza un “host” humano, ya que puede tomar la forma que desee.

Neos es una serie que fue hecha Solo para el Video. Fueron un total de 12 episodios. Neos y Ultrasiete 21, existían desde antes de Tiga, y se pensó hacer una serie con ellos, pero debido a su apariencia bastante “retro” la idea fue descartada. Así que ambos solo aparecían en eventos en vivo desde ese entonces.

UNIVERSO 11

“ULTRAMAN COSMOS” (2001)

Creado para celebrar el 35 aniversario. Se inicio como una película “precuela”, seguida casi de inmediato con un show para la televisión. (Tuvo tres películas en total) El “host” humano de Cosmos es Musashi Haruno, miembro del grupo EYES (Elite Young Expert Squadron). Cosmos es el Ultraman con mas modos hasta el momento.

Existe un segundo Ultraman que aparece únicamente en las dos ultimas películas, “Ultraman Justice”. Justice puede también tomar la forma que desee. Utiliza la forma humana de una mujer, con el nombre de Julie. Cosmos tiene una argumento bastante ligero e infantil. Cosmos y Justice son únicos en este universo y en la tercera película se fusionan para formar a “Ultraman Legend”.

UNIVERSO 12

“ULTRAMAN NEXUS” (2004)

Este es uno de los universos mas oscuros que la Tsuburaya haya creado, seria bueno que se hicieran mas series en este universo. Bastantes muertes y un argumento bastante oscuro. El escuadrón de esta serie es “Night Raiders”. Que generalmente hace sus operaciones en encubierto y se trata de mantener a la población ajena a todo lo que sucede con los monstruos y se le encubre como accidentes. Nexus tiene varias personalidades humanas durante la serie. Cuatro en total. También tiene una película que sirve como precuela. En general, tanto la película como la serie tiene un argumento bastante adulto.

UNIVERSO 13

“ULTRAMAN MAX” (2005)

Definitivamente, uno de los universos más desconcertantes hasta el momento. Nunca ha venido a la Tierra un Ultraman en este universo y aparecen varios monstruos de las series originales. Max es originario de Nebula M78. El “host” humano de Max es Kaito Touma miembro de DASH (Defense Actino Squad Heroes). Aparece tambien Ultraman Xenon, pero solo en dos episodios.

Se podría decir que esta es una de las series mas “balanceadas”, por momentos seria, por momentos bastante graciosa. Cabe mencionar la aparición de muchos de los actores de las series originales, en muchos casos como invitados, ya que sus roles son diferentes.

MEGA MONSTER BATTLE: ULTRA GALAXY (2009)

Lo resaltante de esta peli es el regreso al uso de la técnicas clásicas de pelea en el cine asiático, el uso de coreografía de lucha, arneses, juego de cámaras, los gráficos por computadoras son mayormente usados para explosiones, escenarios filmados en Cromma y reconfigurados digitalmente, en si la peli es ligera, rápida, entretenida, buena fotografía y los Ultras de toda la vida.

Narra la historia de Belial, el ultraman malvado y la historia del planeta de la luz, hogar de los Ultras en M-78, donde se explica sus origenes, como un pueblo muy parecido a los terrícolas pero que al colapsar su sol, se ven obligados a crea la Torre del Plasma Spark, pero la sobre exposición a su rayos convierten a los habitantes del planeta en seres gigantes con grande poderes.

Participan: Ultraman, Ultrasiete, Ultraman Jack, Ace, 80,Leo, Dina, Gaia, Ultraman King, Taro y sus padres Mari y Ken, es la clásica historia de la eterna lucha del bien contra el mal, la luz y las tinieblas, estamos ante una película épica, llena de heroísmo, sacrificio y la fuerza para sobreponerse a la adversidad.

Conoceremos a Ultraman Zero, que es nada menos que hijo de Ultrasiete, quien muere en brazos de su hijo y en un ataque de ira Zero elimina uno a uno a los monstruos usando un doble eye Slugger, y en la batalla final con Belial, quien al verse casi derrotado se fusiona con todos los 100 monstruos que puede invocar y toma la ventaja, Zero usa la luz de nucleo y ataca con una nueva forma de su doble eye slugger, en una especia de arco, todos los ultras combinan sus ataques, Zero destruye a Belian no sin antes prometerle que regresará a vengarse porque es inmortal, todo en calma y reaparece Ultrasiete para asumir su rol de padre. Ultra King en un balconazo exorta a los Ultras a seguir siendo los guardianes del universo. La voz de Ultra King es del ex Primer ministro del Japón (2001-2006) Junichiro Koizumi , la peli termina con Belial casi muerto en un asteroide perdido en el espacio.