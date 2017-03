UNITEL Canal 27, “El canal fantasma” (1983)

© 2010 Arkivperu . All rights reserved.

Colaborador: Armando E. Pattroni.

A fines de 1982, aproximadamente, el espectro de la VHF (Very High Frecuency) comenzó a llenarse. Había cierta bonanza económica en los primeros años del presidente Fernando Belaúnde y al devolver este las transmisoras de televisión a sus dueños, se empezaron a llenar los canales, nació el canal 2, el 9, tuvimos que esperar hasta 1985 para que Ricardo Belmont hiciera el cuento del canal 11, etc. En ese año (1982) surge un empresario medio locumbeto que quiso hacer un negocio de televisión codificada en Lima, ocho años antes de la salida del cable en Lima y casi en simultaneo con la salida de TVS en Iquitos (el primer sistema de cable del Perú), se comenzó a promocionar el primer canal de UHF (Ultra High Frecuency) en Lima, UNITEL, canal 27, con señal codificada y que se estableció finalmente en junio de 1983.

El negocio de Don José Luis Banchero consistiría en transmitir al aire la señal del canal 27 en señal codificada y entregar a los usuarios y suscriptores un decodificador (ahora lo llamaríamos “set-top”) que abriría la señal previo pago mensual. La programación consistiría en películas premium sin cortes comerciales, ya que el canal subsistiría con el pago de los suscriptores, a diferencia de la televisión abierta.

Lo gracioso del tema fue que luego de instalado el transmisor en el Morro Solar (un precioso Itelco de 5 Kw. que tenía mejor señal que los canales de ese tiempo) empezó la señal de prueba, que consistía en películas más o menos buenas, pero sin cortes comerciales. La gente sintió cierta curiosidad por el tema, ya que la televisión a color recién estaba afianzándose en la capital, y comenzó a comprar esas antenitas redondas para UHF (los sintonizadores de entonces eran analógicos y de perilla, no existía el sintonizador sintetizado y por tanto debía usarse dos antenas, una para VHF y otra para UHF), que comenzaron a hacerse populares.

El acabose vino cuando el canal empezó a pasar películas eróticas en horario MUY nocturno (creo que era a las 2 a.m.) y ahí empezó el tono. Todo el mundo se compró su antenita y sintonizó el 27, los jóvenes hacían siesta al mediodía para poder quedarse despiertos hasta esa hora. Antes de las películas pasaban una serie de videos musicales de los hits de moda pero también con contenido erótico, entre los que destacaban “China Girl” de David Bowie y “Girls on Film”, el que causó más sensación, de Duran Duran (ambos videos estaban llenos de desnudos y fueron en parte censurados posteriormente por MTV). El carmín de las películas comenzó a subir con el tiempo, inclusive difundieron “Emmanuelle 2”, película ya casi pornográfica que en ningún país del mundo se había programado en televisión abierta. Pero la juventud ochentera peruana estaba feliz de la vida, eso no lo duden.

Luego de algunos años, el negocio nunca llegó a concretarse, la televisión codificada pasó a la historia, surgió Stereo 33 como nueva alternativa en la UHF, que se convirtió luego a Canal 13, la falta de ingresos hizo que Don Pepe Lucho mirara hacia otros negocios, por ejemplo una academia de producción de televisión, y todo acabó cuando a raíz de haber difundido “La Profecía” sin cortes comerciales, la distribuidora de películas que tenía los derechos sobre ese filme le ganó un juicio e impusieron una millonaria multa al canal. No se recuerda exactamente la fecha de la muerte del canal 27, seguramente porque luego de eso ha estado transmitiendo en forma esporádica y con programación cada vez menos atractiva, siempre y cuando el transmisor funcione, etc. Pero nadie puede negar que fue toda una experiencia a principios de los años ochenta.

Al volver al aire después de muchos años, con el auge de las televisoras UHF, que cubren el espectro de la población limeña que no ocupan las tres empresas de cable en la ciudad (es decir llegan al 93% del mercado limeño), Unitel empezó a transmitir nuevamente programación comercial, siendo junto a Canal Azul, la única programación comercial o no religiosa del espectro. El programa más emblemático de esos años fue “Notiinsólito” con el desaparecido Horacio Ross, que podía hacer 20 puntos en “prime time”, sin publicidad (versus la sintonía de los monstruos con publicidad vendida con meses de antelación). Ross lamentablemente no sobrevivió al salto a los canales grandes (migró a “Domingos Gigantes” de Canal 9, sin fortuna).

“Stereo 33” fue el siguiente canal, dotado de una mejor señal en audio y video. Luego vendría el cable.

Algunos programas musicales de la programación de Unitel Canal 27: “Video Música” (1984). Inspirado en MTV fue uno de los primeros programas transmitidos en el Perú (después de “Disco Club”) que se transmitía exclusivamente para la emisión de videoclips. “The Superstars” (1984) se dedicaba de lleno en los conciertos en vivo, mientras que “Tus Hispanos Favoritos” (1985) lo hacía con los videoclips en español.