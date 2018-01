La plaga del “Twist” (1963-64)

YA VIENE LA PLAGA

La cultura pop tiene el poder de tomar el mundo por sorpresa. Nunca se sabe cuándo aparecerá algún movimiento extraño de baile que se extenderá por todo el mundo. En el verano de 1960, esa tendencia consistía en mover las caderas y frotar el piso con el zapato. Se le llamaba “El Twist” y hoy nos puede parecer un baile de lo más inocente, pero por entonces era considerado como audaz y hasta provocativo. El movimiento despegó tras una actuación de cantante Chubby Checker en el programa de televisión estadounidense “American Bandstand”, presentada por el icónico animador Dick Clark, donde adolescentes bailaban al ritmo de la música del Top 40. La gente en casa bailaba también pero mirando la tele. Era la mejor forma de promocionarse en ese momento.



Arriba: Meneando al ritmo del Twist (1962).



A diferencia del boogie y el rock and roll que se bailaban con alguna forma de contacto físico, el Twist impuso el baile individual por lo que se le consideró vulgar en sus inicios. Pero al poco tiempo fue aceptada por los adultos, algo que se confirmó cuando “The Twist” logró ser la única canción de la historia en lograr alcanzar el puesto No. 1 de las listas Billboard en dos diferentes ocasiones (1960 y 1962).

Checker apareció en dos musicales que tomaron sus títulos de películas que Billy Haley hizo en la década de 1950: “Twist Around the Clock” (sacado de “Rock Around the Clock”, aquí traducida como “Al compás del Twist”, 1962) y “Do not Knock the Twist” (por “Do not Knock the Rock”). Hollywood vio el potencial del Twist y se produjeron muchas películas relacionadas al tema.

LIMA “TWISTÉA”

En 1963, la plaga del Twist ya se había convertido en un fenómeno global y los peruanos estaban gravemente contagiados. Jimmy Santi “el muchacho de la eterna sonrisa” y Pepe Miranda “el rey de la simpatía”, cantaban con éxito “Mira cómo me balanceo”, una animada versión del éxito italiano al ritmo del Twist. El movimiento de pies y caderas causaba impacto en la población, reventaba los rosarios de las señoras de sociedad y rompía la garganta de los padres, quienes con vibrante voz decían «no» a los adolescentes que osaban menearse al ritmo de la música.

Para reforzar su reinado entre la juventud llegó finalmente a Lima en octubre de 1963, Chubby Checker, su estrella; el jóven moreno de voluminosa estampa y piernas largas. Checker celebró su cumpleaños número 22 presentándose en el Canal 2 y pasó por la ciudad como un cometa, llevándose a golpe de cintura una ruma de billetes verdes antes de partir del aeropuerto de Limatambo.





Arriba: Come on let’s twist again. Like you did last summer! Chubby Checker en Lima (1963).

LA BURBUJEANTE “TWIST”

El 19 de enero de 1964 se lanza al mercado peruano una nueva gaseosa con un sabor de naranja muy rico y natural. Lo lógico, comercialmente era aprovechar y comercializar todo con el nombre de “Twist” ¹. Reforzaba la imagen una botella en forma de torniquete. La bebida Twist pertenecía a la Pepsi-Cola Company y se adelantó en su venta a “Fanta”, la versión de gaseosa naranja de Coca-Cola que tuvo su debut en el Perú meses después, el 4 de octubre de 1964.

Durante dos o tres navidades consecutivas Twist sacó unos comerciales ² que se emitían en la TV y en el cine y que son muy recordados hasta el día de hoy. Mostraban a unos monaguillos con cabeza de naranja, bien artesanales, que tocaban y cantaban:

“Somos las naranjitas que venimos a saludar

al niño Dios que ha nacido desnudito en un portal.

Los ángeles en el cielo y el sol que pronto saldrá

harán que se cumpla el sueño que da Twist y nada más”,

Arriba: Aviso navideño de Twist Abajo: Estreno de “Villa Twist” (1964)



UN “TWIST” TELEVISIVO



Un poco antes, en el mes de mayo de 1964, el Canal 13 se propuso hacer frente a la avalancha de westerns y películas policiales que la televisión ofrecía como único entretenimiento a los niños. Fue así que jaló del Canal 4 al 13, a un cuarentón Kiko Ledgard junto a la juvenil co-animadora y cantante Regina Alcóver para inaugurar el programa “Villa Twist” ³, auspiciado por la gaseosa y transmitido cinco veces a la semana desde el Campo de Marte.

El mérito del programa era que se diferenciaba a otros de su género, e incorporaba nuevos espacios como las carreras de pequeños coches, o el noticiero infantil “El Panamerichico”, donde los niños mostraban fotos de sus vacaciones en la playa o el campo. Tenía un panel que aprobaba o desaprobaba y donde figuraba el gordito Toby Garragordi (así le llamaban) que se ganó la simpatía del público.



Antonio Salim (el futuro “Roncayulo” y luego “Jefecito”) escenificaba las canciones Twist de Regina Alcover, además de personificar al “Profesor Calentini” (¿su primer personaje?), un sujeto que intervenía en cuestiones de música cuando menos se le necesitaba. Kiko mientras tanto, fluía como animador de un programa infantil (quizás nada extraño siendo padre de nueve pequeños) y era garantía en un programa que prometía, pero que se clausuró luego de dos temporadas cuando Genaro Delgado Parker se “jaló” al Tío Johnny para iniciar una nueva etapa de los programas infantiles.

La moda y el rito musical del Twist se apagaría poco después en medio de un murmullo cuando llegó la inolvidable música de la “Nueva Ola”, que tendría como sus abanderados a Gustavo Hit Moreno, César Altamirano, Los Doltons, Pepe Cipolla y muchos más.

¹ La gaseosa Twist fue retirada del mercado de Lima a comienzos de la década de los 80, cuando CEPSA compró las marcas Orange Crush, Kola Inglesa y Canada Dry. Como la fábrica no podía tener dos gaseosas del mismo sabor en su catálogo se deshicieron de la nacional Twist para concentrarse en la internacional Crush. Twist reapareció en 1999 con los sabores de manzana y lima limón, pero no duró mucho esta vez.

² En la sección de TV del suplemento “7 Días” de La Prensa se publicó una ácida critica al comercial de Navidad por el crítico Alfredo Kato quien decía que los monaguillos cuando abrían la boca parecían monstruos. Después en el verano salio la oferta canjeable de unas boyas naranjas redondas con el logo de Twist y dos manubrios a ambos lados como de bicicleta que te ayudaban a flotar en el agua.

³ El Canal 4 por su parte tenía el programa juvenil “El Clan del Twist”, con Rulito Pinasco, Gladys Arista y Diana García, luego vendría una versión nuevaolera llamada “El Clan del 4” que dará para otra entrada. ARKIV