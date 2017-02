Vehículos patrulleros de ayer y hoy. (Actualizado)

Desde los Matchbox, Huskys, hasta el Sheriff de Cochise

Escribe: Gregorio Huaroto Offenshauser, colaborador de Arkiv.

Los primeros autos patrulleros que yo recuerdo, no los vi rodando por las calles de esta tres veces coronada villa, sino a través de los viejos programas de la TV. Saliendo de escenarios lejanos, distintos, desde las aventuras de “Ballinger de Chicago”, “Patrulla de Caminos”, “Los Patrulleros de Oeste” y “Dragnet”. Quizá los más memoriosos (o mayores que yo) recuerden el enorme coche patrulla del “Sheriff de Cochise”, una Station Wagon muy gringa que llevaba una escopeta adosada al tapiz de la portezuela del conductor.



1. Foto promocional de la serie “El Sheriff de Cochise” (1964).

3. Carrito Ford Custom (Galaxie) de “Matchbox”

Los siguientes patrulleros, que animaron mis fantasías infantiles (inspiradas en las series de la TV), fueron los de las colecciones de “Matchbox”, de “Husky” (como los recordados cochecitos policial Buick Electra o el Ford Custom Galaxie que lo usaba la policía peruana en los 60s), de “Corgi Juniors”, de los “Dinky Toys”, los carritos metálicos que eran, en mi niñez, los mejores embajadores para hacer nuevas amistades entre los chicos de ese tiempo.

Los 60’s: Fords, Chevys, Volvos.

Ya saliendo con mis padres en auto, y con la adquisición de la conciencia y una mayor memoria, comencé a reparar, en las calles y plazas de nuestro Perú, la existencia de nuestros propios vehículos policiales, los que, por excelencia eran de manufactura estadounidense (o basados en modelos de sus marcas): mayormente Ford ó Chevrolet, algunos pocos ensamblados en el Perú.

Hablamos de fines de los años 60. Y a ellos les acompañaban unos sedanes hechos en Europa, más maniobrables, con mejores relaciones peso/potencia, con frenos de disco, cinturones de seguridad de tres puntos, cuatro marchas hacia delante (y no tres como los carros gringos). Unos verdaderos gatos en las curvas y unos proyectiles en las rectas. Eran Volvo, eran modelo 121s, eran hechos en Suecia, los usaba la Guardia Civil. Y eran unos verdaderos adelantados de lo que hoy conocemos como un auto moderno.

Tomás Unger ha recordado de ellos que eran virtualmente irrompibles, como que duraron años en manos de nuestros abnegados policías. Me acuerdo que en la Comisaría de Chaclacayo, adonde vivían mis abuelos, había uno pintado en negro y blanco (esquema de pintura para auto policial propio de su época), que tenía su circulina color anaranjada en el techo, así como un faro pirata y dos reflectores en la parte alta del vehículo.

1. Aviso de patrulleros “Ford” (1964).

2. “Volvo 121 S”, importados por la Guardia Civil. Años 60.

3.Patrullero “Ford Custom (Galaxie)”, junto a otros vehículos de emergencia, en aviso de la “Central de Emergencia 05”, en 1967



“Consuma lo que el Perú produce” (Dodge Coronet)

Pese a que ya en los 60 se había iniciado el ensamblaje de autos en el Perú, es con el Gobierno de Juan Velasco Alvarado que la industria automotriz peruana recibe un fuerte espaldarazo con el cierre del mercado a las importaciones, y la aparición de cuatro grandes ensambladoras de vehículos automotores. De esas marcas sólo la Dodge fue seleccionada para proveer coches patrulla a nuestra Policía, con el Coronet de 4 puertas y seis cilindros, salido de paquetes brasileños CKD ensamblados en el Perú. Su esquema de pintura era blanco y negro (sólo los costados de la zona de guardafangos en este último color), tenían una circulina en el techo, roja. Los faros delanteros eran en tonalidad blanca (luz baja) y amarilla (luz alta, además, neblinera). Fueron de vida efímera, pues muchos de ellos terminaron aplastados tras el debelamiento de los motines policiales de febrero de 1975 (ya recordados en este blog).

Dodge Coronet ensamblados en el Perú, en la explanada del Ministerio del Interior, años 70.







1. Patrulleros de marca “Chevrolet Bel Air” ingresando a un servicentro de lavado y engrase perteneciente a la 29 Comandancia de Radiopatrulla (1969).

2. Patrullero “Ford Galaxie” es retirado por falta de mantenimiento (1969).

3. Coronet modelo de 1977-78 que reemplazan a los destruidos cuando el debelamiento de la huelga policial del 5 de febrero de 1975.



En la llamada “II Fase” del Gobierno Militar, fueron añadidos otros Coronet brasileños, con parachoques más prominentes y una circulina más grande (a la que llamaban el “panetón” o “torta”) y que durarían hasta el fin del Gobierno de Morales Bermúdez. Los recuerdo cuando salieron en los especiales sensacionalistas “Lima de Noche” de Alfonso Baella Tuesta. Imponían respeto en las calles, su esquema de pintura empezó a variar (solo los costados de los exteriores guardafangos estaban pintados en negro)

No está demás decir que algunos distritos limeños usaban algunos Volkswagen escarabajos (ensamblados por “Motor Perú”), basados en paquetes CKD brasileños. Estos carros fueron comprados por los comités de damas de varios distritos, tras bingos y kermesses, en apoyo a la GC.





1. Autos modelo 1973 (la luz alta era amarilla-neblinera). La mayoría se destruyó en Radio Patrulla en febrero de 1975, aplastados por los tanques

2. T-55.Policía Municipal de Lima en patrullero “Volkswagen” de 1972. Algunos distritos limeños tuvieron modelos similares operados por la GC. (Foto: El Comercio)

3. “Dodge Coronet”, como los usados por la GC en la segunda mitad de los años 70. Los peruanos sólo traían una circulina grande y roja en el medio del techo.

Belaúnde, García, Fujimori…

Belaúnde aprovechó una línea de asistencia estadounidense para comprar vehículos de la por entonces casi quebrada Chrysler estadounidense, traducida en los Dodge Aspen, pintados enteramente de blanco y con la insignia de la desaparecida “Benemérita Guardia Civil” en sus portezuelas delanteras. Ya no traían las circulinas solitarias y redondas, sino unas rojas rectangulares y que abarcaban el ancho del techo del coche (otros modelos del Aspen policial sólo traían una en el medio, rectangular, vehículos que no eran de “Radio Patrulla” sino para las comisarías de barrio). Pero no resistieron mucho (por mal mantenimiento, o porque no eran tan recios como los Volvos sesenteros).



1. “Dodge Aspen”, como los usados por la Guardia Civil peruana en los ochentas.

2. Automóvil “Hyundai Stellar”.



Con García, al inicio de su mandato, se usaron coches recolectados de los sectores públicos, de diversa marca y pintados de diversos colores. Hasta que llegaron los Toyota Corona (blancos) y los brasileños VW Fox (pintados en blanco y negro), éstos últimos no duraron mucho (por su pésima factura).

Tras la visita de Luis Alberto Sánchez a Corea del Sur, este país (en respuesta a una transacción política efectuada por su rival Corea del Norte que vendió fusiles de asalto AK-47 a la Policía peruana a precio huevo) obsequió cincuenta patrulleros Hyundai Stellar, un modelo basado en la mecánica de los autos Mitsubishi de los años 80. No duraron mucho.

Los 90 estuvieron signados por los Chevrolet Opala (pésimos coches brasileños basados en el Opel Rekord de fines de los 60, todos pintados de blanco). Finalizando la década llegarían las Toyota Land Cruiser y las Nissan Pathfinder grises, ellas todoterreno con mando en las cuatro ruedas, las mismas que superviven casi hasta nuestros días. Los coches policiales de hoy los recordaremos en diez años, cuando se vuelvan material de culto. Hasta entonces, mis amigos.



1. Destartalado “Chevrolet Opala”, hecho en Brasil, pintado de verde, terminando su vida operativa en provincias.

2. Patrullero “Nissan Pathfinder” en Arequipa.